📖 Участниками фестиваля «Великое русское слово» в Крыму впервые стали люди из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов.
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📖 Участниками фестиваля «Великое русское слово» в Крыму впервые стали люди из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов.