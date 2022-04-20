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Товарооборот Японии и России в 2021 году вырос на 56,9%

Товарооборот между Японией и РФ в минувшем 2021 году (завершился 31 марта 2022 года) вырос на 56,9%, до 2,7 трлн иен ($20,8 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина Японии.

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