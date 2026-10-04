Geely Atlas 2.4: зачем нужна прошивка Евро-2 после удаления катализатора

Когда я впервые столкнулся с Geely Atlas 2.4 после удаления нейтрализатора, то быстро понял, насколько обманчивым бывает ощущение «сделал и забыл».
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