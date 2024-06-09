Толкают в раскол: на Эстонскую православную церковь усиливается давление властей

Эстония усиливает нажим на церковь Московского патриархата. Власти называют ее «агентом российского влияния» и хотят законодательно присвоить второй по численности религиозной организации статус террористической.
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