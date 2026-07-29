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Большинство перепишет договор несогласного: как 253‑ФЗ меняет досудебную санацию

26 июля опубликован Федеральный закон № 253‑ФЗ. С 27 июля 2027 года комплексное соглашение о санации, утвержденное арбитражным судом, сможет менять сроки и порядок исполнения обязательств даже для кредиторов, которые его не подписали.

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