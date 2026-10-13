«Локомотив» примет «Акрон» в 4-м туре Кубка России. Начало матча – в 18:30

« Локомотив » примет «Акрон» в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра пройдет в Москве а «РЖД Арене», начало – в 18:30 по московскому времени.
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