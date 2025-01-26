Си Цзиньпин поздравил всех китайцев с грядущим праздником Весны

Шэньян, 24 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин навестил кадровых работников и народные массы на низовом уровне, а также присоединился к ним в подготовке к празднику Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ во время инспекционной поездки по провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/, которая проходила со среды по пятницу.
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