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Лаутаро о покере за 27 минут после выхода на замену: «Важно, что «Интер победил. К счастью, смогли прорвать эту стену»

Лаутаро о покере за 27 минут после выхода на замену: «Важно, что «Интер победил. К счастью, смогли прорвать эту стену»

Нападающий «Интера» вышел на поле на 54-й минуте матча 7-го тура Серии А и забил четыре гола на отрезке с 62-й по 89-ю минуту.

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