В Оренбургской области в рамках профилактического мероприятия «Внимание: дети!» сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пешеходные экскурсии с дорожным надзором»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание: дети!» сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пешеходные экскурсии с дорожным надзором» возле школ города Орска, которая направлена не только на пропаганду безопасного поведения юных пешеходов при переходе проезжей части, а также включает в себя наблюдение за состоянием технических средств организации дорожного движения, проезжей части дорог и дорожных сооружений, элементами их обустройства.