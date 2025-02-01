С окончанием каденции придурка Байдена, куда-то резко пропали Северокорейские солдаты, кои по слухам (сказкам) CNN and NYT воевали на стороне России в ее огороде 404 **** Северокорейских военных отозвали с линии фронта в Курской области из-за больших потерь.
А куда же делись северо-корейцы?
Комментарии
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Алексей Горшков
Вот и я удивляюсь - почему пропаганда "щеневмерлов" из этого якута северокорейского "орка" ещё не сделала!
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5 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
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5 час.
А Кудасов
Было бы изложенное так смешно, если бы кому положено делали бы там, кстати и тут, как положено своё дело.
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4 час.
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