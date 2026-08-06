5 самых длинных авиарейсов в мире. Перелет может длиться 24 часа

Авиация вступила в эру перелетов на сверхдальние расстояния. Благодаря инновациям такие путешествия становятся все более распространены, но для полета на другой конец Земли нам придется подготовиться к настоящему марафону в воздухе.
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