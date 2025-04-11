Время обновления: как розовая Луна повлияет на чувства каждого знака 13 апреля

13 апреля 2025 года наступит полнолуние в знаке Весов — символе красоты, гармонии и баланса. Это полнолуние принесет не только астрономические переживания, но и глубокие внутренние изменения, подталкивая нас к поиску гармонии в отношениях, самопознанию и очищению от всего лишнего.