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Царьград

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Уже началось? Минобороны Азербайджана сообщило о стрельбе на границе с Арменией

Уже началось? Минобороны Азербайджана сообщило о стрельбе на границе с Арменией

Азербайджанское военное ведомство обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня. Ереван в свою очередь обвинил в этом Баку и заявил, что не стрелял первымСегодня утром министерство обороны Азербайджана написало, что 1 апреля с 22:00 до 22:20 армянские вооружённые силы вели обстрел азербайджанских позиций, расположенных в Нахичевани.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Теперь можно причесать ереван.....
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15 час.

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