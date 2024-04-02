Уже началось? Минобороны Азербайджана сообщило о стрельбе на границе с Арменией

Азербайджанское военное ведомство обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня. Ереван в свою очередь обвинил в этом Баку и заявил, что не стрелял первымСегодня утром министерство обороны Азербайджана написало, что 1 апреля с 22:00 до 22:20 армянские вооружённые силы вели обстрел азербайджанских позиций, расположенных в Нахичевани.