1701-й день спецоперации. Зеленский просит 10 миллионов украинцев вернуться домой из Европы Гвардейцы 155-го полка морской пехоты 55-й дивизии морской пехоты 5-й армии группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили село Червоный Яр, а десантники группировки войск «Днепр» — населенный пункт Юльевка (оба в Запорожской области).