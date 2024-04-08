Выяснилось, почему болезнь Альцгеймера чаще встречается у женщин

Из каждых трех человек, страдающих болезнью Альцгеймера, двое — женщины. Статистику отчасти объясняют тем, что женщины обычно живут дольше мужчин, но исследователи подозревают, что может быть и другая причина.
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