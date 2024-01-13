Пензенскому лицею руководитель Росстандарта подарил метрологическое оборудование

Глава Пензенской области Олег Мельниченко провел встречу с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым для обсуждения сотрудничества федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с предприятиями региона.
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