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Американцы обеспокоены китайским гиперзвуковым ядерным аппаратом

Американцы обеспокоены китайским гиперзвуковым ядерным аппаратом

В августе этого года прошли испытания китайского Гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), который потенциально может быть носителем для ядерного оружия.

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