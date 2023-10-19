Эксперт рассказал о целях начавшегося контрнаступления ВФУ на херсонском направлении

На всех направлениях кроме херсонского украинские вооруженные формирования уже утратили какие-либо перспективы, а под Херсоном еще видят какие-то возможности, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
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