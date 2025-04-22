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В Чехове иноземец набросился на русского за неправильно брошенный взгляд на его жену. «Не смотри в глаза, иди мимо — правило выживания»

В Чехове иноземец набросился на русского за неправильно брошенный взгляд на его жену. «Не смотри в глаза, иди мимо — правило выживания»

Avia.pro - СМИ В апреле 2025 года подмосковный Чехов стал ареной громкого инцидента. На станции электрички иностранец с женой набросились на русского парня, заподозрив, что он «слишком пристально» посмотрел на женщину.

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Комментарии
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Eduard
Кстати эти черножопые с удовольствием на нащих дам,даже не косятся,а набрасываются!
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3 час.
Eduard
Совсем обнаглели урюки,они думают,что у себя в кашлаке.Пустт туда убепутся ,а на так назввемую&quot;жену&quot; мешок оденут!
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3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ишаки совсем старах потнряли. Пора им 90е напомнить кто в России хозяин.
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2 час.
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