В Чехове иноземец набросился на русского за неправильно брошенный взгляд на его жену. «Не смотри в глаза, иди мимо — правило выживания»

Avia.pro - СМИ В апреле 2025 года подмосковный Чехов стал ареной громкого инцидента. На станции электрички иностранец с женой набросились на русского парня, заподозрив, что он «слишком пристально» посмотрел на женщину.
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