Федеральное агентство новостей №1

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Гросси готовит соглашение с Россией по защите ЗАЭС в преддверии контрнаступления ВСУ

Гросси готовит соглашение с Россией по защите ЗАЭС в преддверии контрнаступления ВСУ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представит план защиты Запорожской АЭС во время украинского контрнаступления, сообщает The Washington Post.

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