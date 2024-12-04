Страна и люди
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Страна и люди

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Подозрение на диверсию: второй раз за месяц порвался оптово-волоконный кабель из Финляндии в Швецию

Подозрение на диверсию: второй раз за месяц порвался оптово-волоконный кабель из Финляндии в Швецию

Политнавигатор Шведская радиостанция Sveriges Radio со ссылкой на полицию страны сообщает, что минувшей ночью, недалеко от Хельсинки, сразу в двух местах обнаружен очередной по счету обрыв оптоволоконного кабеля, идущего в Швецию.

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Комментарии
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Alex Nемо
Какие воды между Швецией и Финляндией? Тем более что в статье уже написано что кабель поврежден строительным экскаватором, а экскаваторы по морям-океанам ползать еще не научились...
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12 час.
Svetlana Kuzmina
Экскаватор? Это что-то новенькое - какая прелесть! Пусть Дания, Швеция, Финляндия, а заодно и Норвегия сначала на дне морском найдут &quot;российский паспорт&quot; и только тогда, мы, возможно, обратим на этот инцидент внимание.
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10 час.
Надежда
Снова русский мишка за рыбкой нырял)☺️
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8 час.

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