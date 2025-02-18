❗️🔊Заявление Дональда Трампа в ходе брифинга в Мар-а-Лаго: - Я разочарован позицией Украины в контексте конфликта с Россией.
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❗️🔊Заявление Дональда Трампа в ходе брифинга в Мар-а-Лаго: - Я разочарован позицией Украины в контексте конфликта с Россией.