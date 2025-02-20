Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии 23 Февраля

Эксперт Роскачества Кузьменко рассказал об активизации мошенников к 23 Февраля В преддверии 23 Февраля следует внимательно подходить к покупке билетов на мероприятия, иначе можно стать жертвой мошенников, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.