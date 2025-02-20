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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии 23 Февраля

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии 23 Февраля

Эксперт Роскачества Кузьменко рассказал об активизации мошенников к 23 Февраля В преддверии 23 Февраля следует внимательно подходить к покупке билетов на мероприятия, иначе можно стать жертвой мошенников, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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