Япония ввела санкции против депутатов Госдумы, Вексельберга и родственников Ковальчука

Япония ввела новые санкции в отношении россиян. В новом списке (.pdf) оказались 17 человек — депутаты Госдумы, а также председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, а также родственники бизнесмена Юрия Ковальчука.
Япония ввела новые санкции в отношении россиян. В новом списке (.pdf) оказались 17 человек — депутаты Госдумы, а также председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, а также родственники бизнесмена Юрия Ковальчука.
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