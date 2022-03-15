Berg PRESS

517 подписчиков

Япония ввела санкции против депутатов Госдумы, Вексельберга и родственников Ковальчука

Япония ввела новые санкции в отношении россиян. В новом списке (.pdf) оказались 17 человек — депутаты Госдумы, а также председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, а также родственники бизнесмена Юрия Ковальчука.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх