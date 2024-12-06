Ледяхов: «В раздевалке Ельцин перепутал Романцева с водителем автобуса»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» и «Балтики» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» рассказал о визите президента РФ Бориса Ельцина в раздевалку красно-белых в 1993 году после матча Кубка кубков с «Фейеноордом».