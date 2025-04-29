Звезды Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV выступили в «Три вокзала. Депо»

Концерты в «Три вокзала. Депо» стали традицией для телеканала RU.TV. Погрузиться в атмосферу музыкального праздника вместе с номинантами, услышать любимые песни и потанцевать – все это было возможно в минувшее воскресенье.
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