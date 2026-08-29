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Пятый канал

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«I love you»: Гуф и Баста обменялись признаниями после концерта

«I love you»: Гуф и Баста обменялись признаниями после концерта

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) признался артисту Басте (настоящее имя — Василий Вакуленко.

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