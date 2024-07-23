#Сводка на утро 23 июля 2024 года ▪К ночи вражеские каналы сообщили о длительном по времени огневом воздействии БПЛА «Герань» на приграничный Шосткинский район Сумской области.
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#Сводка на утро 23 июля 2024 года ▪К ночи вражеские каналы сообщили о длительном по времени огневом воздействии БПЛА «Герань» на приграничный Шосткинский район Сумской области.
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