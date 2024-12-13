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Science: установлены родственные связи между первыми европейцами

Science: установлены родственные связи между первыми европейцами

Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка смогли установить связь между найденными 50 лет назад в чешской пещере Златый кунь останками древней женщины и людьми, обитавшими в Европе около 45 тысяч лет назад.

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