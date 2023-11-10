Два кислых друга хрен и уксус обсудили, как больше убивать палестинских детишек, но...

.чтобы обделывать эти сатанинские дела "без лишнего шума". Некто Джо Байден, называющий себя "президентом США", провел телефонный разговор с сионистским главарём Натаняху, в ходе которого два кислых друга обсуждали «последние события в Секторе Газа и на Западном берегу».
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