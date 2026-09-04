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Курские новости

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В Курске увеличат частоту уборки возле сквера «Пеликан»

В Курске увеличат частоту уборки возле сквера «Пеликан»

Подрядная организация «Благоустройство» уже провела очистку территории возле сквера «Пеликан», несмотря на то, что она является строительной площадкой и формально не входит в ведение комитета городского хозяйства.

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