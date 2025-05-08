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Глава КНР прибыл в Москву и встретился с президентом России

Глава КНР прибыл в Москву и встретился с президентом России

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле в преддверии Дня Победы.<strong>В четверг, 8 мая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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