МК: священник крестил бойца в зоне СВО

Настоятель храма Введения Пресвятой Богородицы во храм села Хотьково Шаблыкинского района Орловской области, протоиерей Дмитрий Канищев совершил таинство Крещения для одного из военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
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