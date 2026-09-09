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«Мы сразу же отказались». Во «Фламенго» раскрыли подробности переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике

«Мы сразу же отказались». Во «Фламенго» раскрыли подробности переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Боту рассказал подробности переговоров по трансферу вингера «Зенита» Луиса Энрике.

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