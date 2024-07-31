В Удмуртии простились с героем спецоперации Тимофеем Наговицыным

В последние дни Удмуртия прощается с двумя солдатами, погибшими в ходе специальной военной операции. Траурная церемония прошла в Карсовайском центральном сельском доме культуры, где собралась большая группа людей, чтобы почтить память павших героев.
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