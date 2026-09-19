БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему мы не хуситы? Западные самолеты-наводчики кружат над Крымом и Сочи, убивая людей и наслаждаясь полной безопасностью

Почему мы не хуситы? Западные самолеты-наводчики кружат над Крымом и Сочи, убивая людей и наслаждаясь полной безопасностью

Москва говорит о грядущем мире, выгодном во всех отношениях, а крымчан убивают уже сегодня Илья Сергеев Фото: Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС Севастопольский понедельник — день тяжелый.

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