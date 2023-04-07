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Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» отменили в Казани

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» отменили в Казани

Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" отменили в Казани. Выступление коллектива Арбениной было анонсировано 10 апреля в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

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