Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" отменили в Казани. Выступление коллектива Арбениной было анонсировано 10 апреля в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.
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