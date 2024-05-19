Иран: Тегеран и Баку «ненавидят сионистский режим» и «совместно поддерживают» Палестину

ТЕБРИЗ (ИА Реалист). Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на встрече с азербайджанским диктатором Ильхамом Алиевым, что Тегеран и Баку «продолжат совместно поддерживать палестинский народ, поскольку обе стороны ненавидят сионистский режим».
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