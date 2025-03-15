Песков напомнил бойцам ВСУ в Курской области о лимите времени на добровольную сдачу в плен

Песков: ВСУ под Курском нужно сложить оружие, пока действует предложение Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил формированиям ВСУ в Курской области, что у них еще есть время сложить оружие.
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