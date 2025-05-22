Не покладая рук: почему вредно перерабатывать

Перерабатывать вредно для здоровья. Отсутствие отдыха негативно сказывается на здоровье. Кроме того, длительные переработки могут ухудшить результаты трудовой деятельности и привести к эмоциональному выгоранию.
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