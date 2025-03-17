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Царьград

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Симоньян удивилась словам из гимна Украина о том, что страна еще не умерла

Симоньян удивилась словам из гимна Украина о том, что страна еще не умерла

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о гимне Украины.Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» обратила внимание на слова, с которых начинается гимн Украины.

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