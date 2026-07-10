Бундестаг отклонил резолюцию о поставках Taurus Украине

В резолюции также предлагалось расширить возможности Украины по нанесению ударов по объектам на территории России, профинансировать производство украинских беспилотников и добиваться ужесточения санкций против Москвы.
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