Украинцев ждет рост акцизов на алкоголь, табак и топливо для финансирования ВСУ

Член финансового комитета Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в пятницу, 24 мая, заявила, что правительству до конца года на финансирование армии нужно найти около 300 миллиардов гривен, с связи с этим рассматривается возможность поднятия акцизов на табак, алкоголь и топливо, – сообщают местные СМИ.
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