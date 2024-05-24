Украинцев ждет рост акцизов на алкоголь, табак и топливо для финансирования ВСУ

Член финансового комитета Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в пятницу, 24 мая, заявила, что правительству до конца года на финансирование армии нужно найти около 300 миллиардов гривен, с связи с этим рассматривается возможность поднятия акцизов на табак, алкоголь и топливо, – сообщают местные СМИ.