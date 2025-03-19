Золото продолжает расти перед заседанием ФРС США

В среду утром стоимость золота продолжила расти после шести дней с положительной динамикой. Инвесторы с нетерпением ожидают результатов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, что отражается на рыночных условиях.
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