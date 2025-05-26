В ЯНАО ледоход на Оби оказался в 10 километрах ниже Панаевска

На реках Ямало-Ненецкого автономного округа продолжается движение льда. Голова ледохода на Большой Оби находится в 10 километрах ниже Панаевска, сообщил департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
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