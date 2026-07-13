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Закон, порядок, государство

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Полицейские изъяли у жителя Приморья более 1 кг марихуаны

Сотрудники МО МВД России «Дальнереченский» в рамках межведомственной операции «Мак-2026» изъяли у 39-летнего жителя села Вострецово Красноармейского округа наркотикосодержащее растительное вещество массой 1401,2 грамма.

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