За неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой сорвали 145 атак беспилотников

В течение прошедшей недели система защиты воздушного пространства и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сорвали 145 террористических атак украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.
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