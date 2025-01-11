НАТО отправит Украине 30 тысяч БПЛА для ударов по Брянской и другим областям Ирина ВальковаВ скором времени на Украину прибудет 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые будут использованы для нанесения ударов по Брянской области и другим регионам России.