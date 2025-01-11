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НАТО отправит Украине 30 тысяч БПЛА для ударов по Брянской и другим областям

НАТО отправит Украине 30 тысяч БПЛА для ударов по Брянской и другим областям

НАТО отправит Украине 30 тысяч БПЛА для ударов по Брянской и другим областям Ирина ВальковаВ скором времени на Украину прибудет 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые будут использованы для нанесения ударов по Брянской области и другим регионам России.

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