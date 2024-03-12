Поставки сжиженных углеводородных газов из России в Азию взлетели

«Петромаркет»: вывоз углеводородных газов из России в Азию вырос в 1,8 раза По итогам 2023 года суммарные объемы поставок сжиженных углеводородных газов (СУГ, смесь пропана и бутана) из России в Азию взлетели в 1,8 раза в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 1,26 миллиона тонн.