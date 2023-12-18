Porsche впервые показала интерьер нового Macan

Компания Porsche опубликовала первую фотографию интерьера кроссовера Macan нового поколения. Модель, которая после смены генераций перейдет на электротягу, получит три дисплея в салоне — 12,6-дюймовую приборную панель, 10,9-дюймовый тачскрин мультимедийки и такого же размера экран перед пассажиром.