Porsche впервые показала интерьер нового Macan

Компания Porsche опубликовала первую фотографию интерьера кроссовера Macan нового поколения. Модель, которая после смены генераций перейдет на электротягу, получит три дисплея в салоне — 12,6-дюймовую приборную панель, 10,9-дюймовый тачскрин мультимедийки и такого же размера экран перед пассажиром.
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